Neu-Nationalspieler: Was man über Felix Nmecha wissen muss

Fakten

Alter: 22

Position: Offensives Mittelfeld

Verein: VfL Wolfsburg

Profispiele/Tore: 44/2

Werdegang

Die Familie Nmecha wanderte 2007 von Hamburg nach England aus, wo Felix und sein Bruder Lukas bei Manchester City ausgebildet wurden. Felix Nmecha spielte auch siebenmal für die Juniorenteams der Three Lions, ehe sich vor rund einem Jahr für den DFB entschied.

Mit den Bemühungen um Nmecha zeigte der DFB durchaus Weitsicht, war der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler damals noch kein offensichtlicher Kandidat fürs A-Team. Bei City absolvierte Nmecha nur drei Profieinsätze, ehe er 2021 zusammen mit Lukas nach Wolfsburg wechselte und sich dort im ersten Jahr nur mühevoll einige Teileinsätze erarbeitete.

Mit der Ankunft von Niko Kovac im vergangenen Sommer verbesserte sich Felix Nmechas Standing nach und nach. Mittlerweile gehört der Rechtsfuß zum erweiterten Kreis der Stammspieler in Wolfsburg. In der laufenden Saison stehen 23 Pflichtspieleinsätze mit zwei Toren und vier Assists zu Buche.

Spielweise

Nmecha bringt ein herausstechendes Paket aus Körpergröße (1,90 Meter), Tempo (Topspeed: 34,5 km/h) und Technik mit, das ihn flexibel einsetzbar macht. In seiner Spielweise und Statur erinnert er an Paul Pogba.

Nmecha hat gerne den Ball am Fuß und fühlt sich daher im Achter- oder Zehnerraum auch unter Bedrängnis von Gegenspielern wohl. In Wolfsburg kommt Nmecha meist als Zehner zum Einsatz und genießt in dieser Rolle viele Freiheiten. An der Torgefahr muss er aber noch arbeiten, um zu den Topspielern der Bundesliga auf seiner Position zu gehören.

Stimmen

Felix Nmecha zu seiner Nominierung: „Ich war gerade in meinem Zimmer beim Beten. Dann habe ich den Anruf gekriegt, für mich war das ein großer Moment. Ich kannte die Nummer noch nicht. Es war ein großer Schock.“

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac: „Ich freu mich unheimlich. Ein sehr herzlicher, offener Mensch. Ein toller Typ, richtig guter Fußballer. Er hatte Probleme mit seinen Verletzungen. Ist er fit, ist er eine totale Bereicherung für den deutschen Fußball.“

U21-Nationaltrainer Antonio di Salvo: „Felix Nmecha ist technisch sehr gut, hat einen starken rechten Fuß, ist groß, schnell und kopfballstark. Er ist ein guter Verbindungsspieler, offensiv wie defensiv.“

Bruder Lukas Nmecha im Oktober 2022: „Er hat Talent ohne Ende. Wenn er hart arbeitet, kann er in ein paar Jahren sogar besser sein als ich.“

Perspektive

Nmecha hat eine Menge Talent und steht noch am Anfang seiner vielversprechenden Karriere. Allerdings gibt es gerade im offensiven Mittelfeld eine Menge Konkurrenz im DFB-Team. Jamal Musiala, Kai Havertz, Florian Wirtz, Julian Brandt und Leroy Sané haben erstmal allesamt bessere Karten auf einen Stammplatz. Zudem sind auch die Oldies Thomas Müller, Marco Reus und Mario Götze nie abzuschreiben. Schult Nmecha noch in eine defensivere Rolle um – was seine Laufleistung durchaus hergibt – hat er bessere Karten auf eine Nominierung für die EM 2024 im eigenen Land.