Haaland-Erbe & Bayern-Schreck: Berishas Weg ins DFB-Team

Fakten

Alter: 24

Position: Mittelstürmer

Verein: FC Augsburg

Profispiele/Tore: 209/79

Unter der Anzeige geht's weiter

Werdegang

Mit seinen erst 24 Jahren hat Mërgim Berisha schon eine Menge erlebt. Mit zehn Jahren ging es für den gebürtigen Berchtesgadener über die Grenze nach Österreich, wo er bei RB Salzburg ausgebildet wurde. Zum UEFA Youth League-Titel trug der Stürmer 2017 sieben Tore in sieben Spielen bei. Der Durchbruch bei den Profis ließ aber auf sich warten. Berisha ging den klassischen Weg über das Farmteam FC Liefering in der zweiten Liga, wurde dann zum LASK, dem 1. FC Magdeburg und dem SCR Altach verliehen.

Lese-Tipp

Neu-Nationalspieler: Was man über Felix Nmecha wissen muss

Im Januar 2020 kam er zurück nach Salzburg – ausgerechnet als Nachfolger von Erling Haaland, der zu Borussia Dortmund gewechselt war. Nach ein wenig Anlaufzeit blühte Berisha in der Saison 2020/21 auf (36 Scorerpunkte) und wurde anschließend noch mit der deutschen U21 Europameister. Der nächste Karriereschritt hieß Fenerbahce, wo er sich auch verletzungsbedingt nicht durchsetzen konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im vergangenen Sommer schlug dann Augsburg zu und lieh Berisha aus. Dass der FCA die Kaufoption über vier Millionen Euro zieht, gilt als sicher. Schließlich ist der 24-Jährige absoluter Leistungsträger im Angriff, erzielte in 19 Bundesliga-Spielen schon acht Tore und gab vier Assists. Sieben seiner Tore waren Treffer zur Führung oder zum Ausgleich. Eine besondere Vorliebe hat Berisha übrigens für den FC Bayern: In vier direkten Duellen traf er schon fünfmal.

Spielweise

Im Laufe seiner Karriere lief Berisha schon auf allen Offensiv-Positionen auf. U21-Europameister wurde er etwa als Linksaußen. Doch am wohlsten fühlt er sich klar im Sturmzentrum. Mit 1,88 Metern Körpergröße bringt er Gardemaß mit, ist zudem kräftig gebaut und somit widerstandsfähig in der Ballbehauptung, wenngleich er kein Dribbler ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sein Tempo ist mit einem Topspeed von 33,36 km/h (Platz 170 in der Bundesliga) nur durchschnittlich. Dafür ist Berisha vielseitig im Abschluss, traf in der laufenden Spielzeit schon mit rechts, dem schwächeren Linken und per Kopf. Zudem verwandelte er drei von vier Elfmetern.

Stimmen

Mërgim Berisha zu seiner Nominierung: „Ich habe in den letzten Wochen Top-Leistungen gezeigt und deshalb habe ich diese Chance verdient. Ich bin total aufgeregt und freue mich auf die Herausforderung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter: „Mergim ist ein Stürmer, dem ich die A-Nationalmannschaft zutraue. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ein Spieler des FC Augsburg für die deutsche Nationalelf aufläuft.“

FCA-Trainer Enrico Maaßen: „Ich glaube, es gibt wenig bessere Neuner, die wir in Deutschland haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Er ist ein sehr guter Spieler. Er macht das gut mit dem Körper und ist vor der Kiste sehr gut.“

Perspektive

Die Tatsache, dass Berisha ein noch recht junger Mittelstürmer ist, verschafft ihm gute Perspektiven in der Nationalmannschaft. Klassische Neuner gibt es seit Jahren nur wenig. Niclas Füllkrug (30) hat zwar fürs Erste einen Vorsprung, die Rolle als Backup ist jedoch vakant. Ein Lücke, in die Berisha mit einem guten Debüt womöglich sofort stoßen könnte. Klar ist aber auch, dass Hansi Flick immer wieder mit positionsfremden Spielern im Sturmzentrum experimentiert.