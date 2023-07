Sechster Neuzugang für PSG

Paris St. Germain sichert sich die Dienste eines vielversprechenden Mittelfeld-Talents. Cher Ndour schließt sich PSG an und erhält am Eiffelturm einen Vertrag bis 2028. Eine Ablöse wird nicht fällig, der Vertrag des 18-Jährigen bei Benfica Lissabon lief Ende Juni aus. Nach Manuel Ugarte (22), Lucas Hernández (27), Kang-in Lee (22), Milan Skriniar (28) und Marco Asensio (27) ist Ndour bereits der sechst externe Neuzugang des Ligue 1-Klubs. In seiner italienischen Heimat wird der U19-Nationalspieler mit Paul Pogba (30) verglichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich bin sehr bewegt“, sagt Ndour, „es ist eine Mischung aus Emotionen, aber vor allem Freude, denn Paris St. Germain ist einer der besten Vereine der Welt mit vielen Champions und für mich ist es eine Ehre, Teil dieser neuen Familie zu sein.“

Lese-Tipp

Kane-Korb für PSG