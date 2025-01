Fortuna-Abschied: Neuer Leihklub für Quarshie

Die Leihe von Joshua Quarshie von der TSG Hoffenheim an Fortuna Düsseldorf steht vor dem Abbruch. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 20-Jährige stattdessen bis zum Ende der Spielzeit an die SpVgg Greuther Fürth verliehen. Demnach hat Quarshie den Medizincheck bei den Mittelfranken bereits absolviert, eine Kaufoption beinhaltet das Geschäft nicht.

Bei der Fortuna spielte der gebürtige Duisburger keine Rolle, kam insgesamt nur auf fünf Kurzeinsätze und einen von Beginn an. Unter Jan Siewert soll sich das in Fürth ändern. Die Spielvereinigung benötigt dringend Verstärkung in der Verteidigung, da sie aktuell vor Jahn Regensburg (45 Gegentore) die zweitschlechteste Abwehr der Liga stellt (39).