Heißer Poker mit Arsenal: Smith Rowe vor brisantem Wechsel?

Emile Smith Rowe könnte für einen aufsehenerregenden Transfer innerhalb Londons sorgen. Denn der 23-jährige Mittelfeldspieler des FC Arsenal ist laut der ‚Daily Mail‘ ins Visier des FC Chelsea geraten. Die Blues buhlen intensiv um den einstigen Liebling von Trainer Mikel Arteta, der bei den Gunners ins Hintertreffen geraten ist. Ganz unkompliziert wird der Poker um Smith Rowe jedoch nicht.

Denn dem Vernehmen nach sträubt sich Arsenal, den Youngster an einen Rivalen zu verkaufen. Ein erstes Angebot von Chelsea wiesen die Gunners zurück. Dabei lag die Offerte aus Central London dem Bericht zufolge „weit über dem Marktwert“ des englischen Nationalspielers, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Der neue Chelsea-Plan sieht vor, den ein oder anderen Spieler in den Deal mit einzubinden.

Senkrechtstart und schneller Fall

In den zurückliegenden Monaten hatte das Eigengewächs seinen Stammplatz bei Arsenal verloren. Dabei war der Youngster in der Saison 2021/22 mit zehn Treffern und zwei Assists in 33 Ligaspielen noch ein großer Faktor im Spiel der Gunners.

In der vergangenen Spielzeit plagte sich der technisch hochveranlagte Rechtsfuß jedoch mit mehreren Verletzungen rum und stand am Ende in keinem seiner 14 Saisoneinsätze in der Startelf. Oft wurden die beiden Neueinkäufe Leandro Trossard (28) und Fábio Vieira (23) dem Youngster vorgezogen. Besserung ist nicht in Sicht. Bis auf einen dreiminütigen Einsatz im Community Shield musste Smith Rowe zuletzt stets über 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen.