Sevilla verpflichtet Carlos-Ersatz

Der FC Sevilla bekommt Zuwachs für die Abwehrzentrale. Wie die Andalusier vermelden, hat man sich mit Galatasaray auf einen Transfer von Innenverteidiger Marcão geeinigt. Der 26-jährige Brasilianer wird im Trainingslager in Südkorea erwartet. Dort soll der obligatorische Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift bis 2027 erfolgen.

Marcão tritt in Sevilla damit das Erbe seines Landsmanns Diego Carlos (29) an, der für 31 Millionen Euro zu Aston Villa wechselte. Für Marcão ist Sevilla der vierte Klub in Europa. Zuvor war der 1,85 Meter große Linksfuß für die beiden portugiesischen Klubs GD Chaves und Rio Ave FC am Ball.