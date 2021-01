Vertragsende 2021: Wer verlässt Frankfurt?

Markus Schubert (22): Nach einer schwierigen Vorsaison bei Schalke 04 wechselte der Keeper im Tausch mit Frederik Rönnow (28) per Leihe nach Frankfurt. Doch die Situation besserte sich keineswegs: An der unumstrittenen Nummer eins Kevin Trapp (30) kommt der deutsche U21-Nationalspieler nicht vorbei, entwickelt sich nun aber immerhin in ruhigerem Umfeld. Ob Schubert und Rönnow bei ihren Klubs bleiben, ist noch völlig offen.

Makoto Hasebe (36): Der nimmermüde und in Kürze 37-jährige Japaner hat noch nicht genug, will „so lange es geht“ weitermachen. In Frankfurt? Trotz regelmäßiger Einsätze unwahrscheinlich, meinte Trainer Adi Hütter vor einem Monat.

David Abraham (34): Für den Innenverteidiger ist nach dem Spiel gegen Schalke (17. Januar) Schluss. Kapitän Abraham kündigte an, seine Schuhe an den Nagel zu hängen und in seine argentinische Heimat zurückzukehren.

Jetro Willems (26): Nach seiner einjährigen Leihe zu Newcastle United kämpfte der Niederländer lange mit den Folgen seines Kreuzbandrisses, schafft es in dieser Saison noch nicht in den Kader. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung soll Willems abgelehnt haben. Sein Ziel: Ex-Klub Newcastle.

Marijan Cavar (22), Yannick Brugger (19), Lukas Fahrnberger (19), Elias Bördner (18), Jabez Makanda (19): Für keinen außer Cavar hat es bisher zu einem Profi-Einsatz gereicht. Daher ist es Stand jetzt unwahrscheinlich, dass die auslaufenden Arbeitspapiere ausgedehnt werden. Lediglich Mittelstürmer Makanda könnte aufgrund der aktuellen Not-Situation im Angriff eine längerfristige Perspektive in Frankfurt haben.