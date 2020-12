Vertragsende 2021: Wer verlässt den FC Bayern?

Angelo Stiller (19): Seit über zehn Jahren ist der Mittelfeldspieler im Verein, im Sommer ist wohl Schluss in München. Stiller, der in dieser Saison zu drei Kurzeinsätzen in Champions League und DFB-Pokal kam, wechselt Medienberichten zufolge zur TSG Hoffenheim, wo Ex-Förderer Sebastian Hoeneß auf ihn wartet.

Tiago Dantas (20): Das Mittelfeld-Talent ist von Benfica Lissabon ausgeliehen, kann per Kaufoption (7,5 Millionen) gekauft werden. Bislang kam Last-Minute-Neuzugang Dantas für das Drittliga-Team zum Einsatz, ab Januar ist er für die Profis spielberechtigt. Hansi Flick ist vom jungen Portugiesen angetan. Überzeugt Dantas im neuen Jahr, wird er festverpflichtet.

Ron-Thorben Hoffmann (21): Der Torhüter ist gesetzt – allerdings nur bei der zweiten Mannschaft, für die Profis kam er noch nicht zum Einsatz. Und die Perspektive ist mau, Manuel Neuer und Alexander Nübel heißen die Konkurrenten. Im Sommer gab es Interesse aus der zweiten Liga (Aue, HSV).

David Alaba (28): Der FC Bayern hat sein Angebot zur Verlängerung zurückgezogen, finanziell kommt man nicht auf einen Nenner. Real Madrid gilt als Favorit auf die ablösefreie Alaba-Verpflichtung, Interesse zeigen aber etliche weitere Topklubs.

Jérôme Boateng (32): Unter Flick ist der Innenverteidiger derzeit gesetzt. Einen ‚Bild‘-Bericht, intern habe man sich bereits gegen eine Vertragsverlängerung entschieden, dementieren die Verantwortlichen unisono. Am potenziellen Nachfolger Dayot Upamecano (22, RB Leipzig) besteht aber nach wie vor Interesse. Zudem scharrt Neuzugang Tanguy Nianzou (18) mit den Hufen.

Douglas Costa (30): Sein zweiter Aufenthalt in München ist für eine Saison befristet. Ein längerer Verbleib der Juve-Leihgabe ist laut seinem Berater „unwahrscheinlich“. In der Flügelstürmer-Hierarchie ist Costa hinter Sané, Coman und Gnabry nur die Nummer vier.

Javi Martínez (32): Der vereinstreue Sechser stand schon im Sommer vor dem Abschied, blieb dann aber doch und kam seitdem in 16 Partien zum Einsatz. Nach der Saison ist aber Schluss in München. Martínez kündigte an, vor seinem Karriereende noch „etwas Neues ausprobieren“ zu wollen.

Eric Maxim Choupo-Moting (31): Ohne zu murren füllt der Stürmer seine Rolle als Lewandowski-Backup aus, erzielte immerhin schon drei Tore. Ein weiteres Jahr in diesem Modell ist vorstellbar. Auf der anderen Seite hat man beim FC Bayern noch die Hoffnung, dass Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee (19) früher oder später durchstartet. Den Weg will man dem jungen Niederländer nicht unnötig verbauen.

