Costa-Verbleib bei Bayern „unwahrscheinlich“

Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich unlängst „sehr zufrieden“ mit Rückkehrer Douglas Costa. „Aufgrund seiner Dribbling-Fähigkeiten ist er ein Spieler, den wir brauchten“, sagte der Vorstandsboss des FC Bayern gegenüber der ‚Tuttosport‘. Allerdings habe man „noch nicht entschieden“, ob die Leihgabe von Juventus Turin über das Saisonende hinaus bleiben soll.

Bislang nimmt Costa bei Bayern die Backup-Rolle als Flügelstürmer Nummer vier ein. Was den Klub zufriedenstellt, lässt den Berater des 30-jährigen Brasilianers an einer Zukunft seines Klienten in München zweifeln. „Es erscheint schwierig“, meint Giovanni Branchini im Gespräch mit ‚Tuttomercatoweb.com‘.

„Längerer Aufenthalt unwahrscheinlich“

Und weiter: „Ich möchte kein Wahrsager sein, denn im Sport braucht es sehr wenig, damit sich ein Trend ändert. Er hat Qualität, spielte aber zuletzt nicht regelmäßig. Seine geringen Einsatzzeiten deuten darauf hin, dass ein längerer Aufenthalt unwahrscheinlich ist.“ Bislang stehen für Costa nur knapp 500 Einsatzminuten zu Buche.

Über eine Kaufoption verfügen die Bayern ohnehin nicht. Ein Transfer müsste mit Juventus also frei verhandelt werden. Dass der deutsche Rekordmeister keine nennenswerte Ablöse für einen Ü30-Spieler zahlen will, zeigte sich im Sommer im Fall Ivan Perisic (31). Obwohl Costas Vorgänger als Leihspieler überzeugte, ließ der FCB ihn wieder zu Inter Mailand ziehen.