Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund möchte den Vertrag von Stammtorwart Gregor Kobel verlängern. Dabei soll der 25-Jährige seinen bis 2026 laufenden Vertrag nochmal ausdehnen. Dem Schweizer winkt eine Verdreifachung des Gehalts, zukünftig könnte Kobel bis zu 13 Millionen Euro verdienen.

FC Bayern München

Trainer-Neuverpflichtung Thomas Tuchel wünscht sich Anthony Barry vom FC Chelsea als Co-Trainer. Der Wunsch-Assistent und frühere Weggefährte steht kurz vor dem Wechsel nach München. Und auch Ex-Schützling Kai Havertz von den Blues soll wieder ein Gesprächsthema an der Säbener Straße sein.

Union Berlin

Union Berlin verpflichtet Lennart Grill. Der 24-Jährige war seit Sommer von Bayer Leverkusen ausgeliehen und unterschreibt nun langfristig bei den Eisernen. Auch bei der Vertragsverlängerung von Rani Khedira (29) und dem Verbleib von Leihspieler Diogo Leite (24) sieht es gut aus.

SC Freiburg

Joker-Legende Nils Petersen beendet nach der laufenden Saison seine Profi-Karriere. Der 34-Jährige bestätigt seine Entscheidung offiziell: „Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe nach Saisonende schweren Herzens an den Nagel.“

RB Leipzig

Die Sachsen hoffen weiterhin auf die Vertragsverlängerung von Dani Olmo, man sei „optimistisch“, berichtet ‚Sky‘. Ex-Klub FC Barcelona bekundet Interesse am 24-Jährigen. Als möglichen Nachfolger haben die Leipziger derweil Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim im Auge.

Eintracht Frankfurt

Willian Pacho wechselt im Sommer von Royal Antwerpen zu Eintracht Frankfurt und unterschreibt einen Kontrakt bis 2028. Der Innenverteidiger kostet die SGE neun Millionen Euro, zusätzlich könnten Bonuszahlungen folgen. Daichi Kamada und Evan N’Dicka werden den Verein hingegen ablösefrei verlassen.

VfL Wolfsburg

VfL-Trainer Niko Kovac hat das Interesse von Tottenham Hotspur geweckt. Die Spurs sollen eine erste Anfrage gestellt haben, der 51-Jährige lehnte jedoch umgehend ab. Torwart Koen Casteels (30) steht derweil vor einer Verlängerung seines bis 2024 laufenden Kontrakts.

Bayer 04 Leverkusen

Nach FT-Infos umwerben die Leverkusener Enzo Le Fée vom französischen Erstligisten FC Lorient. Der 23-jährige Mittelfeldspieler soll den Franzosen bei einem Verkauf zwischen 25 und 30 Millionen Euro einbringen. Bundesliga-Konkurrenz bekommt die Werkself von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt.

FSV Mainz 05

Torjäger Jonathan Burkardt ist auf dem Weg der Besserung. Nach seiner Knie-OP soll der 22-Jährige Fortschritte in der Reha machen. Aktuell ist noch unklar, wann der Mainzer wieder in den Kader zurückkehrt. Gleichzeitig würden die Mainzer gerne mit ihrem Mittelstürmer verlängern, erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben.

Borussia M’gladbach

Bei den Fohlen dreht sich dieser Tage alles um die Zukunft von Mittelfeldspieler Manu Koné. Der FC Chelsea, Manchester United und Paris St. Germain befinden sich in der Verlosung um den Franzosen. Konés Nachfolger könnte ebenfalls aus Frankreich kommen. Fabrizio Romano zufolge hat die Borussia mit Skelly Alvero (20) vom FC Sochaux einen potenziellen Nachfolger im Blick.

Werder Bremen

Die Zukunft von Niclas Füllkrug (30) wird am Osterdeich heiß diskutiert. Dem Angreifer liegt eine Anfrage aus der Serie A vom FC Turin vor. Bei Bremen will man einen Verkauf nicht grundsätzlich ausschließen. Clemens Fritz, Leiter Lizenzbereich, sagt: „Fest steht, dass wir im Sommer durch Transfers Geld einnehmen müssen.“ 15 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum.

FC Augsburg

Ricardo Pepi (20) könnte im Sommer in der Eredivisie bleiben. Am derzeit an den FC Groningen verliehenen Mittelstürmer hat nun auch Feyenoord Rotterdam Interesse angemeldet. Der niederländische Tabellenführer ist nach der PSV Eindhoven der nächste Klub, der den US-Amerikaner verpflichten möchte.

1. FC Köln

Den Domstädtern droht der Super-GAU. Die FIFA sprach gegen den Bundesligisten eine einjährige Transfersperre aus. Noch können die Kölner hoffen, dass der Einspruch beim internationalen Sportgerichtshof (CAS) Erfolg hat. Ansonsten dürfte der Klub erst wieder im Sommer 2024 neue Spieler an Bord holen.

VfL Bochum

Offensivspieler Simon Zoller könnte gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) sein Comeback nach sechs Wochen Verletzungspause geben. Ob der 31-Jährige eine Option für die Startelf ist, ließ Trainer Thomas Letsch auf der Pressekonferenz offen.

TSG Hoffenheim

Bei der TSG hofft man auf eine baldige Rückkehr von Mittelfeldspieler Grischa Prömel. Cheftrainer Pellegrino Matarazzo sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den SV Werder Bremen (Sonntag, 17:30 Uhr): „Prömel steht seit dieser Woche wieder auf dem Platz und nimmt an manchen Bausteinen im Training teil. Nächste Woche könnte er voll ins Mannschaftstraining einsteigen.“

Hertha BSC

Cheftrainer Sandro Schwarz erhält trotz der sportlich misslichen Lage weiterhin Rückendeckung vom Verein. „Die komplette Mannschaft steht hinter ihm“, sagte Mittelstürmer Florian Niederlechner Anfang der Woche. Auch intern spricht man Schwarz nach aktuellem Stand weiterhin das Vertrauen aus.

FC Schalke 04

Eigengewächs Henning Matriciani soll einen neuen Vertrag erhalten. Die Königsblauen wollen das bis 2024 laufende Arbeitspapier des 23-jährigen Abwehrallrounders vorzeitig verlängern. Der neue Kontrakt soll ligaunabhängig Gültigkeit besitzen.

VfB Stuttgart

Die Schwaben wollen sich den Abgang von Konstantinos Mavropanos vergolden lassen. Sollte der VfB die Klasse halten, schwebt den Verantwortlichen eine Ablöse von 30 Millionen Euro für den Innenverteidiger vor. Der 25-jährige Grieche besitzt noch einen Vertrag bis 2025.