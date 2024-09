Napoli-Star ausgeraubt | Barça feiert Festival

Napoli-Star ausgeraubt

Auf dem Platz hatte David Neres im Trikot der SSC Neapel beim 2:1-Sieg gegen Parma Calcio seinen Spaß. Nach dem Abpfiff verwandelte sich der Abend für den brasilianischen Offensivspieler aber schnell in eine furchteinflößende Erfahrung. Denn Neres und seine Frau Kira Winona wurden Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gattin des Spielers machte den Vorfall über ihren Instagram-Account publik: „David möchte sich bei den Fans entschuldigen, die draußen auf ihn gewartet haben. Als wir versucht haben, das Stadion zu verlassen, haben zwei Männer auf einem Motorrad die Scheibe seines Autos eingeschlagen und ihn mit vorgezogener Schusswaffe ausgeraubt.“ Laut dem italienischen Journalisten Gianluca Di Marzio wurde eine Uhr im Wert von geschätzten 100.000 Euro entwendet. Körperlich zu Schaden kamen Neres und Winona nicht.

Lese-Tipp

Conte bestätigt: Keine Gnade für aussortierten Osimhen

Barça feiert Festival

In Spanien ist der Transfermarkt geschlossen. Für den FC Barcelona heißt das also, dass kuriose bis peinliche Transfer-Meldungen rund um zu teure potenzielle Neuzugänge, ablösefreie Verkäufe und fehlende Spielerregistrierungen der Vergangenheit angehören. Der Fokus liegt auf dem Sportlichen. Und in dem Punkt läuft es bei Barça gerade.

Unter der Anzeige geht's weiter

7:0 gewannen die Blaugrana am gestrigen Samstag gegen Real Valladolid. Für die Mannschaft von Hansi Flick heißt das: Platz eins, zwölf von zwölf möglichen Punkten und ein Torverhältnis von +10. Die katalanische Presse feiert Barça nun erwartungsgemäß ab. Die Sportzeitungen ‚Mundo Deportivo‘ und ‚Sport‘ haben sich offenbar abgesprochen und nennen den gestrigen Kantersieg übereinstimmend „Festival“. So kann es weitergehen für Flick und HW4.