Villa: Preisschild für Grealish

Aston Villa hat den Preis für Eigengewächs Jack Grealish festgesetzt. Wie der ‚Daily Telegraph‘ berichtet, müsste ein interessierter Klub sehr tief in die Tasche greifen. Erst ab einem Angebot von umgerechnet rund 110 Millionen Euro sei der Klub aus Birmingham überhaupt gesprächsbereit.

Grealish ist in Birmingham geboren und wird seit seinem sechsten Geburtstag bei den Villans ausgebildet. Seit der Saison 2019/20 führt der 25-jährige Offensivspieler seinen Heimatklub als Kapitän an und debütierte Anfang September in der englischen Nationalmannschaft.