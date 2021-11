Lukebakio schließt Zukunft in Wolfsburg nicht aus

Dodi Lukebakio kann sich einen längeren Verbleib in Wolfsburg vorstellen. „Ich möchte viele Spiele machen, den nächsten Schritt gehen. Ich hoffe, dass das hier möglich ist“, sagt der 24-Jährige, der von Hertha BSC ausgeliehen ist, gegenüber dem ‚kicker‘. „Mein Fokus liegt in diesem Jahr voll auf Wolfsburg, dann werden wir sehen.“ Anfang September sprach VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke erstmals über ein längeres Engagement bei entsprechenden Leistungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Belgier weiß, dass er dafür an seinen Schwächen arbeiten muss. Nach acht vergeblichen Anläufen in der Liga erzielte Lukebakio im gestrigen Testspiel gegen Hansa Rostock (1:3) seinen ersten Treffer für die Wölfe. Auch in anderen Bereichen sieht der Flügelspieler noch Nachholbedarf: „Ich kann defensiv arbeiten, aber manchmal muss ich versuchen, in diesem Bereich noch mehr zu machen.“