Netz verrät Gladbach-Versprechen

Luca Netz will in der kommenden Saison als Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach durchstarten. Gegenüber der ‚Bild‘ verrät der 19-Jährige: „Die Verantwortlichen haben mit mir gesprochen und mir klar signalisiert, dass sie nächste Saison mit mir als Linksverteidiger planen.“

In der aktuellen Saison ist Netz nur der Ersatzmann für Ramy Bensebaini (27). Den Algerier zieht es im Sommer jedoch ablösefrei zu Borussia Dortmund. Entsprechend soll Netz links hinten die Zukunft gehören. In der laufenden Saison bringt es der gebürtige Berliner nur auf drei Bundesliga-Spiele in der Startelf.

