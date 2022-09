Drei Klubs buhlen um Vanderson

Vanderson von der AS Monaco könnte im Januar den Klub von der Mittelmeerküste verlassen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, steht der brasilianische Rechtsverteidiger bei Manchester United und dem FC Barcelona weiterhin hoch im Kurs. Beide Klubs hatten den 21-Jährigen bereits im Sommer auf dem Radar. Auch Newcastle United soll dank der guten Leistungen des Rechtsfußes inzwischen die Fühler ausstrecken.

Laut ‚The Sun‘ arbeiten die Red Devils sogar schon etwas intensiver an einem Wintertransfer als die Konkurrenz. Erik ten Hag soll in Vanderson die perfekte Verstärkung für rechts hinten sehen. Der ehemalige Spieler von Grêmio verlängerte jedoch erst im August seinen Vertrag in Monaco bis 2027 – ohne Ausstiegsklausel. Dem Bericht zufolge wäre die AS aber ab einer Summe von 60 Millionen Euro verhandlungsbereit.