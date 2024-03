United sucht Abnehmer: Üppiges Preisschild für Greenwood

Manchester United versucht, in Spanien einen Abnehmer für Stürmer Mason Greenwood zu finden und ruft dabei ein ambitioniertes Preisschild auf. Wie die ‚Marca‘ berichtet, reisten Vertreter der Red Devils in den vergangenen Tagen auf die iberische Halbinsel, um bei mehreren Klubs mögliches Interesse am derzeit an den FC Getafe verliehenen Angreifer auszuloten. United will für den in Ungnade gefallenen 22-Jährigen umgerechnet 50 Millionen Euro kassieren. Greenwoods Vertrag bei den Red Devils läuft 2025 aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Getafe konnte der einst hochgelobte Angreifer seine durch Vergewaltigungsvorwürfe ins Stocken geratene Karriere wiederbeleben. Für den La Liga-Tabellenzwölften kommt Greenwood in 26 Einsätzen auf acht Treffer und fünf Vorlagen. Dementsprechend setzt man bei United darauf, dass für den einstigen englischen Nationalspieler ein Markt in Spanien existiert. Zwei der Klubs, mit denen die Manchester-Vertreter in Kontakt getreten sind, sind der FC Barcelona und Atlético Madrid. Derzeit befinden sich die Gespräche aber noch in der Frühphase.