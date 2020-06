S04: Rückendeckung für Wagner

Zum 15. Mal in Folge ging der FC Schalke nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (1:4) am gestrigen Samstag nicht als Sieger vom Platz. Eine Trainer-Diskussion will Sportvorstand Jochen Schneider dennoch vermeiden und sagt in der ‚Bild‘: „Wagner ist ein guter Trainer. Wenn ihm eine gute Mannschaft zur Verfügung steht, lässt er guten Fußball spielen.“

Die Königsblauen schieben die verkorkste Rückrunde unter anderem auch auf die vielen verletzten Leistungsträger im Schalke-Kader. David Wagner hatte vor einem Jahr bei S04 übernommen, sein Vertrag läuft bis 2022. Kürzlich machten Gerüchte die Runde, Schalke schaue sich nach einem Nachfolger für den 48-Jährigen um.