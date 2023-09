UCL: Hitzige Duelle für die Eintracht

Eintracht Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase der UEFA Conference League mit PAOK Saloniki, HJK Helsinki und dem FC Aberdeen zu tun. Vor allem die Griechen und Schotten sind wie die SGE für ihre heißblütigen Fanlager bekannt – es warten also hitzige Partien in der Gruppe G.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gruppenphase im Überblick:

Gruppe A

OSC Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

Klaksvik Itrottarfelag

Gruppe B

KAA Gent

Maccabi Tel Aviv

Sorja Luhansk

Breidablik Kopavogur

Gruppe C

Dinamo Zagreb

Viktoria Pilsen

FC Astana

KF Ballkani Suhareka

Gruppe D

FC Brügge

FK Bodo/Glimt

Besiktas

FC Lugano

Gruppe E

AZ Alkmaar

Aston Villa

Legia Warschau

Zrinjski Mostar

Gruppe F

Ferencvaros Budapest

AC Florenz

KRC Genk

Cukaricki Belgrad

Gruppe G

Eintracht Frankfurt

PAOK Saloniki

HJK Helsinki

FC Aberdeen

Gruppe H