Bericht: Weigl vor Gladbach-Wechsel

Borussia Mönchengladbach steht angeblich vor der Verpflichtung von Julian Weigl. Das zumindest berichtet die portugiesische Sportzeitung ‚Record‘. Der 26-jährige Mittelfeldspieler von Benfica Lissabon werde sich auf Leihbasis den Fohlen anschließen, der Deal sei nahe.

Verhandlungen zwischen Gladbach und Benfica um einen festen Transfer waren zuvor gescheitert. Durch die Bereitschaft der Portugiesen, Weigl nun zu verleihen, sind die Gespräche zwischen den Klubs wieder heiß geworden, so der ‚Record‘. Zudem sei auch Weigl selbst nur an einem Leih- und nicht an einem festen Wechsel an den Niederrhein interessiert.

Der ehemalige Dortmunder war 2020 für 20 Millionen Euro vom BVB zu Benfica gekommen. Dort etablierte er sich schnell als Stammspieler und kam bislang in insgesamt 114 Pflichtspielen zum Einsatz. Unter dem neuen Trainer Roger Schmidt droht Weigl nun aber ein Bankplatz. Auch in Hinblick auf die anstehende WM wird der sechsfache Nationalspieler in Gladbach eine größere Rolle spielen wollen.