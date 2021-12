Ginter-Abschied: Eberl hofft auf Leistungsexplosion

Max Eberl bemüht sich, im kommenden Abschied von Matthias Ginter auch Positives zu sehen. „Er muss nun richtig gute Leistungen bringen, um einen neuen Verein zu finden. Er will bei der WM im Winter in Katar dabei sein, deshalb weiß er, dass er Vollgas geben muss“, äußert sich der Sportchef von Borussia Mönchengladbach gegenüber der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ginter kündigte am gestrigen Dienstagabend an, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wird und den Niederrhein im Sommer ablösefrei verlassen möchte. Der neue Arbeitgeber steht noch nicht fest. Zuletzt wurde der 27-jährige vor allem mit Inter Mailand in Verbindung gebracht.