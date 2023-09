BVB schaut auf Milan-Juwel Camarda

Borussia Dortmund ist auf ein sehr junges Talent in Italien aufmerksam geworden. Laut ‚calciomercato.com‘ zählen die Schwarz-Gelben neben Manchester City zu mehreren europäischen Klubs, die die Entwicklung von Francesco Camarda beim AC Mailand verfolgen. Der erst 15-jährige Mittelstürmer überzeugt derzeit in Milans U19.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt brillierte der Teenager in der UEFA Youth League gegen die Jugend von Newcastle United. Beim 4:0-Sieg steuerte Camarda zwei Treffer und einen Assist bei. In Mailand will man hingegen den Hype um sein Eigengewächs so gering wie möglich halten. Bis Klubs wie der BVB einen Fuß in die Tür beim Ausnahmetalent bekommen können, wird es noch eine Weile dauern: An seinem 16. Geburtstag im März wird Camarda dem Bericht zufolge einen neuen Dreijahresvertrag unterschreiben.