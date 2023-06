Salzburg holt Sturm-Juwel an Bord

Red Bull Salzburg verpflichtet Petar Ratkov vom serbischen Vizemeister FK TSC Backa Topola. Das 19-jährige Sturmtalent wird mit einem Kontrakt bis 2028 ausgestattet. Dem Vernehmen nach fließen 4,5 Millionen Euro Ablöse.

Sportdirektor Christoph Freund freut sich über die Verpflichtung: „Mit Petar konnten wir einen hochveranlagten jungen Stürmer verpflichten, der trotz seiner 19 Jahre auch schon 75 Einsätze in Serbiens höchster Spielklasse absolviert hat und dafür sehr reif ist. Er wird bei uns die nötige Zeit bekommen, um sich an das höhere Level und die neue Herausforderung anzupassen. Petar ist bekannt für seine sehr gute Mentalität und er wird vom ersten Tag an hart arbeiten, um möglichst schnell bei uns anzukommen und Fuß zu fassen.“

