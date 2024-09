Real: Mbappé verzichtet auf OP

Kylian Mbappé (25) hat seine bei der Europameisterschaft erlittene Gesichtsfraktur so gut überstanden, dass keine weiteren Ausfallzeiten aufgrund einer Folgeoperation drohen. Auf der Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft sagte der Real Madrid-Profi: „Ich habe keine gebrochene Nase mehr. Ich habe im Rahmen meiner Präsentation in Madrid Tests durchgeführt und mir wurde mitgeteilt, dass eine Operation nicht nötig ist. Ich habe keine Probleme beim Atmen, keine Probleme im Schlaf. Eine Operation ist daher nicht erforderlich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin kam die während der EM noch mehrfach verwendete Spezialmaske in Madrid noch gar nicht zum Einsatz. Mbappé verzichtete in seinen bislang fünf Auftritten (drei Treffer) für Real ganz auf den Gesichtsschutz. Gute Nachrichten also für alle Anhänger der Königlichen.