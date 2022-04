Tottenham bindet Skipp

Oliver Skipp bleibt Tottenham Hotspur erhalten. Wie der Premier League-Klub mitteilt, hat der 21-jährige Sechser seinen Vertrag um drei Jahre bis 2027 verlängert.

Skipp spielt bereits seit 2013 für die Spurs, deren Jugendakademie er durchlief. Nach einer Leihe zu Norwich City kehrte der Engländer im Sommer zurück nach London und absolvierte in der laufenden Saison schon 28 Pflichtspiele.

