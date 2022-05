Runjaic neuer Legia-Trainer

Kosta Runjaic wechselt die Arbeitsstelle. Wie der polnische Erstligist Legia Warschau mitteilt, hat der deutsche Übungsleiter einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Runajic stand in den vergangenen fünf Jahren bei Legias Ligarivalen Pogon Stettin an der Seitenlinie, nun läuft sein Vertrag aus. In Deutschland trainierte der gebürtige Wiener unter anderem den 1. FC Kaiserslautern und 1860 München.