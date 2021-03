Bei Rose-Aus: Gladbach könnte intern nachlegen

Gegen den FC Augsburg war Borussia Mönchengladbach über weite Strecken das deutlich bessere Team. Am Ende setzte es aufgrund des Chancenwuchers, den Stindl und Co. betrieben, eine 1:3-Niederlage. Es war die sechste Pflichtspielpleite in Folge, die Marco Rose mit seinem Noch-Team hinnehmen musste.

Max Eberl hielt im Anschluss daran fest, dass Rose das Traineramt bis zum Saisonende bekleiden wird. Doch was wäre, wenn die Gladbacher am Samstag gegen Schalke 04 (18:30) erneut keinen Dreier einfahren würden?

Laut dem ‚kicker‘ würde ein weiteres Festhalten an Rose in dem Fall „keinen Sinn“ ergeben. Als Zwischenlösung ins Spiel bringt das Fachblatt den bisherigen U23-Coach Heiko Vogel. Der 45-Jährige ist international erfahren, hat bereits als Trainer für den FC Basel oder auch Sturm Graz an der Seitenlinie gestanden.

