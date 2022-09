Vorstellung morgen: Köln findet Chabot-Ersatz

Der 1. FC Köln muss langfristig auf Julian Chabot (24) verzichten, der sich am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart (0:0) am Sprunggelenk verletzte. Eine Operation hat der physisch starke Innenverteidiger bereits hinter sich. Nun kann der FC offenbar am Freitag einen Ersatz präsentieren.

Laut ‚Bild‘ haben die Geißböcke am Deadline Day die Verpflichtung von Nikola Soldo eingetütet. Der 21-jährige Defensivmann kommt von Lokomotiva Zagreb ins Rheinland, der Transfer wurde dem Bericht zufolge rechtzeitig vor Ablauf der Transferfrist abgeschlossen.

Der 1,89 Meter große Hüne ist der Sohn des ehemaligen FC-Trainers Zvonomir Soldo und gebürtiger Stuttgarter. Der talentierte Verteidiger spielt für die U21-Nationalmannschaft von Kroatien. Über etwaige Ablösemodalitäten wird nichts berichtet.