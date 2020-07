Treueschwur: Mbappé macht PSG glücklich

Kylian Mbappé wird auch in der kommenden Spielzeit für Paris St. Germain auflaufen. „Ich bin hier und werde auch in meinem vierten Jahr weiter Teil dieses Projekts sein“, bekannte der 21-jährige Superstar im Anschluss an das gestrige 4:0 gegen Celtic Glasgow bei ‚beIN Sports‘. Die Spielzeit 2020/21 wolle er auf jeden Fall bei PSG verbringen, „egal, was passiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

An Mbappé bekundet vor allem Real Madrid Interesse. Aber auch auf Seiten der Königlichen wird der französische Weltmeister von 2018 eher als langfristiges Projekt betrachtet. 2022 läuft Mbappés Vertrag bei PSG aus, sodass im kommenden Sommer ohnehin Handlungsbedarf besteht.