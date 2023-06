HSV: Ambrosius zum Ligarivalen?

Stephan Ambrosius könnte innerhalb der zweiten Liga wechseln. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist Aufsteiger VfL Osnabrück an dem 24-jährigen Innenverteidiger dran. Beim Hamburger SV, wo Ambrosius bis 2024 unter Vertrag steht, plant man ohne den Rechtsfuß.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Saison war Ambrosius an den Karlsruher SC verliehen, kam insgesamt 19 Mal zum Einsatz. In Osnabrück träfe der gebürtige Hamburger auf Trainer Tobias Schweinsteiger, der 2019/20 als HSV-Co-Trainer mit Ambrosius zusammenarbeitete.

Lese-Tipp

U21-EM: HSV will Georgien-Talent