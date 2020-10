Bestätigt: Ulreich vor HSV-Debüt

Sven Ulreich wird am Wochenende zum ersten Mal das Tor des Hamburger SV hüten. „Sven Ulreich wird am Wochenende für uns in Fürth im Tor stehen. Wir erhoffen uns, dass er die Qualität noch weiter erhöht. Das war eine harte Entscheidung, aber solche Entscheidungen gehören im Fußball dazu“, bestätigte HSV-Coach Daniel Thioune auf der heutigen Pressekonferenz.

Ulreich wechselte am Deadline Day ablösefrei vom FC Bayern nach Hamburg. Beim Zweitligisten soll der 32-Jährige den Konkurrenzkampf mit Daniel Heuer Fernandes (27) aufnehmen. Die erste Runde geht nun an den langjährigen Ersatzkeeper von Manuel Neuer.