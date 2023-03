Eintracht: Aouar auch eine Geldfrage?

Eintracht Frankfurt stellt sich um Poker um Houssem Aouar (24) womöglich auch eine finanzielle Hürde in den Weg. Wie ‚Sport1‘ berichtet, spielt dessen Berater „ein merkwürdiges Spiel, pokert auch mit anderen Klubs um jeden Cent.“

Wie FT Anfang März erfuhr, hält sich der Mittelfeldspieler noch mehrere Optionen offen und will sehen, wie die interessierten Klubs am Saisonende abschneiden. Die Eintracht ist unter den Favoriten, heiße Fährten führen aber auch zur SSC Neapel, der AS Rom und Betis Sevilla. Aouars Vertrag bei Jugendklub Olympique Lyon läuft im Sommer aus.

