Eintracht kann bei Santos aufatmen

Eintracht Frankfurt hat bei Torhüter Kauã Santos gute Nachrichten für die Fans. Wie die Hessen mitteilen, ist der Torhüter wieder ins Training eingestiegen. Für den 22-Jährigen standen gestern bereits einige Übungen auf dem Platz auf dem Programm, in den kommenden Tagen werde er seinen Trainingsplan fortführen.

Am Donnerstag hatte die Eintracht verlauten lassen, dass Santos aufgrund einer Reaktion im rechten Knie vom Trainingslager in den USA abgereist und in die Mainmetropole zurückgekehrt ist. An jenem Knie hatte sich der Brasilianer im April einen Kreuzbandriss zugezogen, musste jedoch nicht operiert werden. Nun setzt der Keeper seinen Rehabilitationsprozess individuell in Frankfurt fort.