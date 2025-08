SGE-Abschied: Erster Klub beißt bei Nkounkou an

Schlägt die PSV Eindhoven nach den Verpflichtungen von Alassane Pléa (32), Kiliann Sildillia (23) und Matej Kovar (25) ein viertes Mal in der Bundesliga zu? Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der niederländische Meister zumindest an den Diensten von Linksverteidiger Niels Nkounkou (24) interessiert.

Der Franzose war 2023 für 7,5 Millionen Euro von der AS Saint-Étienne zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Nach einer soliden ersten Saison ist Nkounkou in der vergangenen Spielzeit in der Rangordnung deutlich zurückgefallen. Trotz eines bis 2028 datierten Kontrakts würde die Eintracht den Linksfuß gerne von der Gehaltsliste streichen.