Herz-OP: United wochenlang ohne Mazraoui

Neuzugang Noussair Mazraoui wird Manchester United für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie ‚talkSport‘ berichtet, musste sich der 26-Jährige einem kleinen operativen Eingriff am Herzen unterziehen, nachdem er ein unregelmäßiges Herzklopfen verspürt hatte. Dem Bericht zufolge müssen die Red Devils bis in den November auf den vielseitigen Außenverteidiger verzichten.

In Folge einer Corona-Infektion während der Weltmeisterschaft 2022 hatte Mazraoui bereits zu seiner Zeit beim FC Bayern München aufgrund einer Entzündung des Herzbeutels zwei Monate lang pausieren müssen. Bei United gehörte der marokkanische Nationalspieler seit seinem Wechsel im Sommer zum Stammpersonal und stand in sieben von acht Spielen in der Startaufstellung.