Sechs Spieler im Angebot: Welches Barca-Duo pickt sich Inter?

Die festgeschriebene Ablöse in Höhe von 111 Millionen Euro kann der FC Barcelona in diesem Sommer nicht bezahlen. Die Blaugrana versuchen darum, den Preis für Lautaro Martínez durch Tauschgeschäfte zu drücken. Der ‚Sport‘ zufolge könnte sich Inter am Ende mit einer Ablöse von 60 Millionen zufrieden geben, wenn zusätzlich noch zwei Spieler aus Barcelona nach Mailand kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Zeitung in ihrer heutigen Titelstory berichtet, stehen sechs Barça-Akteure zur Auswahl. Aufgelistet sind Arturo Vidal (32), Júnior Firpo (23), Samuel Umtiti (26), Nélson Semedo (26) sowie die beiden aktuell an Celta Vigo und Schalke 04 verliehenen Rafinha (27) und Jean-Clair Todibo (20).

Medienberichten zufolge läuft die Ausstiegsklausel für den 22-jährigen Lautaro schon Mitte Mai ab. Kommt es bis dahin zu keiner Einigung, würde sich die Verhandlungsposition der Nerazzurri weiter verbessern. Barcelona hat es entsprechend eilig, eine Einigung zu finden.