BVB - Bayern: Die Aufstellungen

Borussia Dortmund verändert seine Startelf im Vergleich zum 2:0 am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg nicht. Emre Can und Jadon Sancho bleiben folglich weiterhin auf der Bank. Lucien Favre setzt auf die eingespielte Mannschaft, die in der Liga zuletzt sechsmal in Serie gewann.

Der FC Bayern siegte am Wochenende in einem abwechslungsreichen Spiel 5:2 gegen Eintracht Frankfurt. Für Hansi Flick gibt es entsprechend auch wenig Gründe, seine Elf umzukrempeln. Einzig Serge Gnabry ist neu in der Startformation. Ivan Perisic muss für den 24-jährigen Nationalspieler Platz machen.