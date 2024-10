Fener-Gerüchte: Güler spricht Klartext

Arda Güler (19) will aktuell nichts von einer Rückkehr zu Fenerbahce wissen. „Ich will bei Real Madrid bleiben. Ich hoffe, dass ich mehr Spielzeit bekomme. Natürlich will ich am liebsten alle Spiele machen, aber es gibt keine Probleme. Zwischen (Carlo, Anm. d. Red.) Ancelotti und mir ist alles in Ordnung“, machte der türkische Ballverteiler auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Nationalmannschaft deutlich.

2023 war Güler für 20 Millionen Euro von Istanbul nach Spanien gewechselt. Nach einer vermehrt von Verletzungen geplagten ersten Saison kommt der 14-fache Nationalspieler in der laufenden Saison häufiger zum Zug – vermehrt als Einwechselspieler. Entsprechend machten Gerüchte um eine mögliche Leihe zu Fenerbahce die Runde, an der insbesondere Startrainer José Mourinho interessiert sein soll. Ein frühzeitiger Real-Abflug kommt für den Youngster jedoch nicht infrage.