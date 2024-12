Nach Bayern-Abschied: Choupo-Moting unterschreibt in der MLS

Eric Maxim Choupo-Moting hat im Herbst seiner Karriere geschafft, was ihm kaum noch einer zugetraut hatte: Über den 1. FC Nürnberg, den Hamburger SV, den 1. FSV Mainz 05, den FC Schalke 04 und Stoke City landete der heute 35-Jährige schließlich 2018 bei Paris St. Germain und zwei Jahre später beim FC Bayern München.

Fünf Meisterschaften und einen Klub WM-Titel später war der kamerunische Nationalspieler seit diesem Sommer ohne Verein, hat nun aber ein neues Team gefunden: Choupo-Moting schließt sich den New York Red Bulls an und unterschreibt beim MLS-Klub einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison – vorbehaltlich der Visum-Regularien.

In New York steht aktuell mit Kapitän Emil Forsberg bereits ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga unter Vertrag. Zudem wird das Team seit rund einem Jahr von Sandro Schwarz trainiert, der Choupo-Moting sicherlich schon einmal am Mainzer Bruchweg über den Weg gelaufen sein dürfte. Der 46-Jährige war in der Saison 2013/14, als Choupo-Moting noch für die Rheinhessen zum Einsatz kam, Trainer der Mainzer U19.