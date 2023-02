„Schwindelerregend“: Das bietet Al Nassr Wunschspieler Busquets

Von einem „schwindelerregenden finanziellen Angebot“ für Sergio Busquets (34) berichtete vor einigen Tagen die ‚Mundo Deportivo‘. Absender der Offerte ist der saudische Erstligist Al Nassr, seit der medienwirksamen Verpflichtung von Cristiano Ronaldo in aller Munde. Inzwischen hat sich genannte Sportzeitung aus Katalonien offenbar weitere Informationen über den Vorstoß der Saudis eingeholt.

18 Millionen Euro biete Al Nassr Busquets für zwei Jahre – netto wohlgemerkt. In puncto Laufzeit soll der Ronaldo-Klub gesprächsbereit sein. So oder so ein hübsches Sümmchen, das der Mittelfeldstratege des FC Barcelona im Karriere-Endspurt verdienen könnte, wenn auch bei weitem nicht so viel wie die kolportierten 200 Millionen Euro für CR7. Der fünfmalige Weltfußballer spielt eben auch im Alter von 38 Jahren noch in einer ganz anderen Liga.

Dass Busquets aber eigentlich einen anderen Plan A hat, dürfte keine finanziellen Gründe haben. ‚Mundo Deportivo‘ zufolge würde der Routinier am liebsten bei Barça bleiben. Trainer und Ex-Mitspieler Xavi hält immer noch große Stücke auf seinen Mittelfeld-Routinier. Deshalb warte Busquets, dessen Vertrag bei den Blaugrana im Sommer ausläuft, weiter auf ein Angebot seines langjährigen Arbeitgebers.