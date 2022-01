18 Monate: Leverkusens Plan mit Wirtz

In frühestens eineinhalb Jahren soll ein Vereinswechsel für Florian Wirtz zum Thema werden. „Ein Wechsel zu einem Spitzenklub der Kategorie Real Madrid“ ist einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge nicht vor Sommer 2023 angedacht. Es bleibt also dabei: Der Top-Youngster wird zunächst weiter Meriten bei Bayer Leverkusen sammeln.

Sowohl die Bayer-Verantwortlichen als auch Wirtz‘ Vater Hans-Joachim haben sich in den vergangenen Wochen bereits entsprechend zu Wort gemeldet. So auch in der aktuellen ‚Sport Bild‘-Ausgabe. Wirtz senior: „Es ist wichtig, dass Florian viel Spielzeit hat und sich gut entwickeln kann.“ Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes: „Florian Wirtz wird auch in einem Jahr unser Spieler sein.“ Der Vertrag des 18-Jährigen ist ohnehin noch bis 2026 datiert und enthält keine Ausstiegsklausel.