Bayerns Torwart-Pläne: Ulreich degradiert, Suzuki im Visier

Seit 2015 steht Sven Ulreich mit einjähriger Unterbrechung beim FC Bayern unter Vertrag. Der 36-Jährige überzeugt seit Jahren als souveräne Nummer zwei hinter Manuel Neuer (38). Im Verein genießt der Ex-Stuttgarter hohes Ansehen, das nun mit einem neuen Kontrakt honoriert werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, soll der Routinier im Zuge des neuen Arbeitspapiers künftig allerdings als dritter Torwart beim Rekordmeister fungieren. Das finanzielle Risiko hält sich dabei in Grenzen, laut dem Blatt verdient Ulreich rund zwei Millionen Euro im Jahr.

Neue Nummer zwei gesucht

Wer in Zukunft Neuers erster Vertreter sein soll, wird intern noch diskutiert. Neben den bekannten Namen Jonas Urbig (21) vom 1. FC Köln und Bart Verbruggen (22) von Brighton Hove & Albion steht demzufolge auch Zion Suzuki (22) von Parma Calcio bei den Bayern auf dem Zettel. Der Japaner ist Stammkeeper in Italien und hat in den vergangenen Jahren eine herausragende Entwicklung genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daniel Peretz (24), der zuletzt vermehrt zum Einsatz kam, soll dagegen nach der Saison verliehen werden, um konstant Spielpraxis auf hohem Niveau zu erhalten. Das Vertrauen in Alexander Nübel (28), der aktuell an den VfB Stuttgart verliehen ist, soll zuletzt etwas nachgelassen haben.