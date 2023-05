KSC: Gordon verkündet Karriereende

KSC-Urgestein Daniel Gordon macht Schluss. Wie der Zweitligist mitteilt, hängt der 38-jährige Innenverteidiger zum Saisonende seine Fußballschuhe an den Nagel. Insgesamt zehn Jahre verbrachte der aktuell älteste Spieler der zweiten Liga bei den Badenern. In der laufenden Saison stand Gordon in 14 Partien auf dem Platz, sein letztes Spiel über 90 Minuten bestritt er im Februar.

Über sein Karriereende sagt Gordon: „Ich bin Fußballer geworden, weil ich diesen Beruf so unglaublich liebe. Es war mein Lebenstraum, den ich mir erfüllen konnte. Der KSC spielt in meiner Karriere eine ganz wichtige Rolle! Ich bin unglaublich stolz, die blau-weißen Farben so lange vertreten zu haben. Es war eine unfassbar schöne Zeit, die ich nie vergessen werde. Der KSC hat einen festen Platz in meinem Herzen.“ In seiner Karriere spielte Gordon auch für Borussia Dortmund, Rot-Weiß Oberhausen, den FSV Frankfurt und den SV Sandhausen.

