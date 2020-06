Ablösefrei: Stöger zurück nach Stuttgart?

Die Personalie Kevin Stöger erfreut sich großer Beliebtheit. Der zentrale Mittelfeldspieler ist in diesem Sommer ablösefrei zu haben und zahlreiche Vereine haben die Angel schon ausgeworfen. Unter ihnen befindet sich nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ auch der VfB Stuttgart.

Die Schwaben beschäftigen sich demnach mit einer Rückkehr des 26-Jährigen, der einst in der Jugend das Trikot mit dem Brustring trug. 51 Mal lief Stöger noch für die zweite Mannschaft des VfB auf, ein Profi-Einsatz war ihm in Cannstatt aber nie vergönnt. Mittlerweile ist der Linksfuß zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler gereift und könnte in Stuttgart eine tragende Rolle einnehmen.

Die Konkurrenz im Werben um Stöger ist allerdings groß. Schalke 04 und andere Bundesligisten haben ihre Visitenkarte abgegeben. Zudem gibt es Anfragen aus der Premier League. Eine Verlängerung bei Fortuna Düsseldorf lehnt der Österreicher ab.