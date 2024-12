Nägel mit Köpfen: Ashworth muss bei United gehen

Dan Ashworth wird nach lediglich fünf Monaten im Amt als Sportdirektor bei Manchester United entlassen. Das berichtet ‚The Athletic‘ mit Bezug auf interne Quellen beim englischen Traditionsklub. Erst im Sommer hatten die Reds den 53-Jährigen von Newcastle United losgeeist und dabei dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von knapp vier Millionen Euro an die Magpies überwiesen. Ashworths Abgang wurde in einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden Omar Berrada im Old Trafford nach der Premier-League-Niederlage gegen Nottingham Forest (2:3) am Samstagabend beschlossen.

Der Engländer hatte eine Schlüsselrolle bei den teuren Sommertransfers des Klubs gespielt, deren Bilanz bisher negativ ausfällt und zudem den Vertrag des umstrittenen Ex-Coaches Erik ten Hag im Juni, also vier Monate vor dessen Entlassung, noch einmal verlängert. Der Rauswurf des Sportdirektors passt zu den Aussagen des United-Bosses Sir Jim Ratcliffe, der am gestrigen Samstag ankündigte, es seien einige „schwierige und unpopuläre Entscheidungen“ nötig, um den Verein wieder an die Spitze zu bringen.

Update (11:46 Uhr): Manchester United bestätigt die Trennung, spricht jedoch von einer gemeinsamen Entscheidung: „Dan Ashworth wird seine Position als Sportdirektor von Manchester United in gegenseitigem Einvernehmen aufgeben. Wir möchten Dan für seine Arbeit und Unterstützung während einer Übergangszeit für den Club danken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“