Leeds entlässt Bielsa

Leeds United und Übungsleiter Marcelo Bielsa gehen getrennte Wege. Wie der Premier League-Verein offiziell verkündet, wird der Vertrag mit dem 66-Jährigen nach der jüngsten Niederlagenserie mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Einen Nachfolger will der abstiegsgefährdete Klub morgen bekanntgeben. Ex-Leipziger Jesse Marsch zählt zu den Kandidaten.

Leeds hatte Bielsa vor der Saison 2018/19 als Cheftrainer eingestellt. Sein größter Erfolg war der Aufstieg in die Premier League 2020 und der Klassenerhalt in der anschließenden Saison. Der Vertrag des Argentiniers wäre im Sommer ausgelaufen.

