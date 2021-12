Castro als Trainingsgast in Köln

Gonzalo Castro wird in den kommenden Wochen am Trainingsbetrieb von Viktoria Köln teilnehmen. Wie der Drittligist bekanntgibt, gastiert Castro „bis auf weiteres“ am Höhenpark. „Ich möchte mich fithalten und auf einem hohen Level trainieren. Die Viktoria bietet beste Bedingungen. Ich möchte mich bei den Verantwortlichen bedanken, dass sie mir dafür die Möglichkeit geben“, äußert der 34-Jährige gegenüber Vereinsmedien.

Marcus Steegmann erklärt, Castro sei auf die Viktoria zugekommen. „Nach Rücksprache mit Cheftrainer Olaf Janßen haben wir gerne dem Wunsch entsprochen“, erklärt Viktorias Sportlicher Leiter. Ob es dabei bleibt, dass Castro nur als Trainingsgast in Köln verweilt oder ob sich eventuell ein Engagement als Spieler andeutet, bleibt derweil noch offen.