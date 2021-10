VfB: Auch Müller hat Corona

Der VfB Stuttgart hat den nächsten Corona-Fall zu vermelden. Torhüter Florian Müller wurde am heutigen Montag positiv getestet. Der 23-Jährige befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. Es ist bereits der fünfte coronabedingte Ausfall bei den Schwaben. In der vergangenen Woche mussten sich Waldemar Anton (25), Erik Thommy (27), Fabian Bredlow (26) und Roberto Massimo (20) in Isolation begeben.

Beim VfB hofft man nun, dass Müller der letzte Infizierte bleiben wird. „Wir haben nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelungen rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert. Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen“, so Sportdirektor Sven Mislintat.