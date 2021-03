VfB: González eine Option

Pellegrino Matarazzo kann vermutlich schon am Wochenende wieder auf Nicolás González zurückgreifen. „Nico ist voll im Mannschaftstraining dabei und fühlt sich gut. Er ist eine Option für Samstag. Wir haben jetzt noch zwei Trainingstage. Wir werden sehen, was bei ihm möglich ist“, so der Coach des VfB Stuttgart in einem Pressegespräch.

González stand in den vergangenen Wochen wegen eines Muskelfaserrisses nicht zur Verfügung. Am Samstag (15:30 Uhr) trifft der VfB auf den FC Bayern. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage reisen die Schwaben mit breiter Brust zum Tabellenführer.