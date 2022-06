Auch Hertha an Muleka dran?

Mit Hertha BSC hat offenbar ein weiterer Klub aus der Bundesliga die Fährte von Mittelstürmer Jackson Muleka von Standard Lüttich aufgenommen. Das berichtet der belgische Rundfunksender ‚RTBF‘. Die Berliner gesellen sich damit zu Schalke 04 und dem VfB Stuttgart, die dem Vernehmen nach ebenfalls Interesse am 22-jährigen Angreifer bekunden.

Muleka machte vor allem mit seinen Leistungen für Rückrunden-Leihklub Kasimpasa auf sich aufmerksam. Während der 1,80 Meter große Rechtsfuß in der belgischen Jupiler Pro League zunächst zu kämpfen hatte (zwei Treffer in 19 Partien), trumpfte Muleka mit zwölf Treffern und fünf Assists in 14 Ligaspielen in der Süper Lig auf. Neben genanntem Bundesliga-Trio befassen sich der FC Burnley und der FC Brügge mit dem Kongolesen. Sein Vertrag in Lüttich läuft noch bis 2024.