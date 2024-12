„Quäntchen Wille fehlt“: Reese spricht Hertha-Klartext

Fabian Reese sieht die Aufstiegschancen von Hertha BSC in Gefahr. „Wir brauchen Gier statt Trott. Das war keine spitzen-mannschafts-reife Leistung von uns. Man hat gesehen, uns hat das Quäntchen Wille gefehlt. Wir haben den Gegner über weite Strecken des Spiels eingeladen, stark zu werden. Wir haben nicht unseren Matchplan gespielt. Wenn man die Sachen im Kopf nicht annimmt, ist es schwer, “ zitiert die ‚Bild‘ den 27-Jährige im Rahmen der enttäuschenden 2:1-Niederlage in Fürth am gestrigen Samstag.

Auch Kapitän Toni Leistner schlug nach dem Spiel Alarm: „Es lag nur an uns. Vielleicht war nicht jeder zu 100 Prozent konzentriert. Wenn du führst, musst du den Gegner killen. Dann kriegen wir aber wieder zwei Standards, zwei echte Scheiß-Tore.“ Der Hauptstadtklub belegt nach 15 Partien Rang zehn in der 2. Bundesliga, der Abstand auf die Aufstiegsplätze beträgt fünf Punkte. Aufgrund inkonstanter Leistungen rückt die Rückkehr in die Bundesliga aber in immer weitere Ferne.